انت الان تتابع تفاصيل خبر خبر سارٌّ لمستخدمي تطبيق "ماسنجر فيسبوك" أثناء مراسلاتهم الليلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 02:28 مساءً - أتاحت شركة "فيسبوك" تفعيل الوضع الليلي لتطبيق "ماسنجر" الخاص بها، لخفض وهج الشاشة والحفاظ على صحة العينين، واستقطاب مزيد من المستخدمين.

وأكد موقع "لايف هاكر"، المختص بأخبار التكنولوجيا، أن تفعيل الوضع المظلم في تطبيق "ماسنجر" بات ممكناً من خلال إرسال رسالة تضم إيموجي الهلال إلى أي شخص من الأصدقاء في "فيسبوك".

وأوضح الموقع أنه عند وضع الخيار المطلوب، تظهر بعض رموز الهلال على الشاشة، ثم تظهر في أعلى التطبيق خانة تسأل المستخدم هل يرغب في الانتقال إلى الوضع المظلم أو لا، وتبقى بشكل دائم بحيث يمكن استخدامها لاحقاً.

وبيَّن أن الهدف من الوضع الليلي لتطبيق "ماسنجر" هو حماية العين من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف؛ نظراً إلى تبعاته الصحية السلبية.

وأشار الموقع إلى أن خاصية الوضع الليلي لتطبيق "ماسنجر" متاحة في الوقت الحالي بالأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" فقط.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن محاولات عملاق التواصل الاجتماعي الاستعانة بالتقنيات التي تحدُّ من إشعاع الضوء المجهد للعين، بهدف استقطاب مزيد من المستخدمين لتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، بحسب "سكاي نيوز".

وكانت شركة أبل قد تبنَّت الفكرة في إصدار iOS 12، وكذلك بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، في حين تحظى أجهزة سامسونغ بالميزة التي توفر الطاقة بشكل فعال على الهاتف، لكنها لا تتحكم في إضاءة التطبيقات ذاتها.