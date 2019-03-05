تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد تطوير Windows Lite لدعم الأجهزة ذات الشاشات المزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة مايكروسوفت في تصريحاتها مؤخراً، على بدء تطوير Windows Lite وهو إصدار أصغر حجماً من نظام تشغيل Windows 10، والذي يأتي لدعم الأجهزة المميزة بالشاشات المزدوجة، ولمنافسة أجهزة Chromebook.

تستمر محاولات عملاق البرمجيات في منافسة أجهزة Chromebook بنظام تشغيل جديد يتوافق مع حاجة المستخدمين، حيث أكدت مايكروسوفت على العمل على تطوير إصدار أصغر حجماً من نظام تشغيل ويندوز 10 ينطلق بعنوان Windows Lite والذي يأتي ليدعم الأجهزة المميزة بالشاشات المزدوجة.

ويشير التقرير الذي كشف عن تصريحات مايكروسوفت أن الشركة تحرص على تطوير Windows Lite بواجهة واضحة تتوافق في العمل على الشاشات المزدوجة والتي تنطلق في إصدارات جديدة من الأجهزة لاحقاً هذا العام، حيث تخطط مايكروسوفت للإنتهاء من النظام الجديد لدعم الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب بنظام مجهز ليتوافق مع تصميم هذه الأجهزة.

أيضاً من المقر أن يأتي Windows Lite بواجهة تحاكي نظام ويندوز الحالي مع مزيج من ممميزات Surface Hub shell وواجهة Windows Phone، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستقدم جهاز حاسب محمول يوضح آداء ومميزات Windows Lite عند الإعلان الرسمي.

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كما تؤكد التسريبات على أن مايكروسوفت ستقدم هذا الإصدار في البداية لدعم الأجهزة القادمة المميزة بالشاشات المزدوجة، إلا أن هدف الشركة بعيد المدى هو تحقيق النجاح والإنتشار بالنظام الجديد لمنافسة أجهزة ومنصة كروم بوك خلال الفترة االقادمة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن Windows Lite هو الاسم الذي يعرف به نظام التشغيل في الوقت الحالي، لذا قد يتغير عند إعلان الشركة رسمياً عن إطلاق النظام الجديد.

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