زين امتياز برنامج المكافآت الرقمي الاول في العراق

امتياز... برنامج المكافآت الرقمي الاول في العراق .. لانك تستاهل تتميز،
اطلقنا برنامج " زين امتياز"، الذي يلائم نمط حياتك لتتمتع بمكافآت وخصومات تصل الى 50% عند مجموعة من الشركاء والمتاجر الرائدة والمنتشرة حول العراق.
حمّل الان تطبيق "زين العراق" وابدأ رحلة التميز .. لأنك تستاهل!
iOS:
لمعرفة المزيد عن البرنامج وشروط التمتع به يرجى الضغط على الرابط ادناه
https://www.iq.zain.com/ar/web/iraq/imtiyaz
اطلقنا برنامج " زين امتياز"، الذي يلائم نمط حياتك لتتمتع بمكافآت وخصومات تصل الى 50% عند مجموعة من الشركاء والمتاجر الرائدة والمنتشرة حول العراق.
حمّل الان تطبيق "زين العراق" وابدأ رحلة التميز .. لأنك تستاهل!
Android:
https://play.google.com/store/apps/details…
iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/zain-iraq/id878028175?mt=8
لمعرفة المزيد عن البرنامج وشروط التمتع به يرجى الضغط على الرابط ادناه
https://www.iq.zain.com/ar/web/iraq/imtiyaz
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.