شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير تطبيق ذكى لمساعدة كبار السن فى التغلب على الوحدة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من العلماء البريطانيين تطبيقا ذكيا يساعد كبار السن على استخدام الوسائل التقنية لمحاربة الوحدة، ومنها تطبيق أطلق عليه اسم "جوين بابا"، والذى يسهل عليهم الاتصال بالشباب فى مقتبل العمر أو دعوتهم لزيارتهم بشكل مشابه لتطبيقات طلب شراء الطعام أو تطبيقات استدعاء وسائل الانتقال.

وقالت "مارلين سومكين"- التي تبلغ من العمر 87 عاما: "أستطيع عبر هذا التطبيق الاتصال بالشباب ومعرفة نشاطاتهم وما يدرسون حاليًا، وما يعد خدمة كبيرة بالنسبة لى".

ويدفع المسئولون عن التطبيق 10 دولارات في الساعة للشباب الجامعيين الراغبين في مساعدة كبار السن في التسوق أو في الأعمال المنزلية أو الترفيه، بينما يدفع المسن أو عائلته 17 دولارًا للمسئولين عن التطبيق، مقابل الخدمات التي يوفرها، وأجرت شركة هيومانا للتأمين تجربة للتطبيق في منطقة تامبا بالقرب من فلوريدا والتى توفر 10 ساعات في الأسبوع للمسن للاستفادة من خدمات التطبيق.

ويحاول تطبيق جوين بابا استخدام التقنية لمحاربة الوحدة التي تؤثر بشكل كبير على حياة كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يقدر عددهم بعشرات الملايين، وتعد خدمة الاتصال البشري التي يقدمها التطبيق أمرًا مهمًا للبعض، وقالت سومكين للصحيفة، إن هذا التطبيق هو وسيلة الاتصال الوحيدة لديها، إلى جانب البرنامج الرياضي نصف الشهري المخصص للمسنين.