تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن سماعة WH-XB700 اللاسلكية بسعر 175 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن سماعة WH-XB700 من سلسلة السماعات اللاسلكية الجديدة Extra Bass، حيث تقدم هذا الإصدار بمميزات أكثر، مع مساعد جوجل الإفتراضي.

تعد شركة سوني واحدة من أفضل الشركات المصنعة للسماعات اللاسلكية، ومن جديد اليوم تقدم سوني إصدار جديد من سلسة السماعات اللاسلكية Extra Bass، حيث تأتي السماعة اللاسلكية WH-XB700 بآداء أفضل في bass لدعم تجربة مميزة في الإستماع إلى الموسيقى.

كما تأتي سماعات WH-XB700 اللاسلكية مع تحسينات في تقنية الصوتيات لدعم المستخدم بصوتيات أكثر وضوحاً وبنقاء أعلى، كما تؤكد سوني أن السماعة يمكن أن تدعم المستخدم حتى 30 ساعة من الإستماع إلى الموسيقى، كما تأتي بتقنية شحن سريعة تدعم المستخدم بساعة من تشغيل الموسيقى مع شحن لفترة 10 دقائق فقط.

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أيضاً من المقرر أن تنطلق سماعة Sony WH-XB700 بمساعد جوجل الإفتراضي مدمج، وأيضاً Amazon Alexa، مما يتيح للمستخدم التحكم في السماعة بالأوامر الصوتية، كما يمكن النقر على زر المساعد الصوتي في الجانب الأيسر لتشغيل الموسيقى المفضلة.

وتدعم سماعة WH-XB700 تجربة ذكية في الإستماع مع تطبيق Sony Headphones Connect، حيث يعمل هذا التطبيق على دعم المستخدم في تخصيص Bass بنقاء ووضوح يتوافق مع محيط المستخدم، مع دعم المستخدم بتجربة صوتيات ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن سوني أشارت في إعلانها الرسمي عن سماعة WH-XB700 أنها ستكون متوفرة في أسواق محددة في آسيا خلال شهر مارس، على أن تقدم الإصدار الجديد من سلسلة سماعات Extra Bass اللاسلكية للأسواق العالمية خلال شهر أبريل بسعر يتراوح بين 175 إلى 200 دولار.

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