فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمختلف براءات الإختراع المسجلة، فيبدو أن شركة آبل تستكشف بدورها فكرة إنشاء هواتفها الذكية القابلة للطي. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا حقًا لأن شركة آبل تريد أن ترى ما إذا كانت فكرة الهواتف الذكية القابلة للطي قابلة للتطبيق أم لا، ولكن قد لا يشير ذلك بالضرورة إلى أن الشركة ستقوم بتصنيع مثل هذا الجهاز.
ومع ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ETNews يلمح إلى أن شركة آبل تمضي قدمًا بالفعل في خطتها لإنشاء مثل هذا الجهاز. وتقول وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن شركة سامسونج ستقوم على ما يبدو بإرسال بعض العينات من شاشاتها القابلة للطي لشركة آبل.
ومن غير الواضح ما إذا كانت آبل قد طلبت هذه العينات أو ما إذا كانت شركة سامسونج ترسل بعضًا منها ليتم إختبارها من قبل شركة آبل ولرؤية ما إذا كانت مهتمة بها. ولكن هذا لا يعني بأن شركة آبل ستنتج هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي. هذا لأنه في الوقت الراهن لم يتم بعد إثبات نجاح مفهوم الهواتف الذكية القابلة للطي، مما يعني أن شركة آبل قد لا ترغب بالضرورة في إتخاذ إجراء بشأن مفهوم ثبت أنه فاشل.
وفي كلتا الحالتين، يجب أن نحصل على فكرة أفضل في وقت لاحق من هذا العام عندما ستقوم كل من سامسونج و Huawei بإطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي، ونأمل أن تسلط المراجعات الضوء على إمكانات مثل هذه الأجهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل قد تستورد الشاشات المرنة من أجل iPhone القابل للطي من شركة سامسونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.