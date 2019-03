Tesla أصبحت أخيرًا تعرض سيارة Tesla Model 3 للبيع بسعر 35 آلف دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما عبر عشاق شركة Tesla عن أملهم في الحصول على النسخة الأساسية من سيارة Tesla Model 3 والتي تكلف 35 آلف دولار أمريكي، ولكن يبدو أن فترة الإنتظار على وشك أن تنتهي. لقد قررت شركة Tesla الآن خفض سعر سيارتها الكهربائية Tesla Model 3 إلى 35 آلف دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، فقد أحدثت الشركة كذلك تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي تبيع بها السيارات أيضًا.

لم تقدم شركة Tesla سوى النسخة الراقية من سيارة Tesla Model 3 عندما دخلت السيارة حيز الإنتاج في شهر يوليو من العام 2017 علمًا أن هذه النسخة تكلف 56 آلف دولار أمريكي. قبل خفض السعر، كانت النسخة الأرخص من هذه السيارة تكلف 40 آلف دولار أمريكي. وستقوم الشركة الآن

Model 3s now available



Standard Range: 220mi, $35k

Standard Range Plus: 240mi, $37k

Mid Range: 264mi, $40k

Long Range: 325mi, $43k

Long Range AWD: 310mi, $47k

Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!

https://t.co/RNnGdonjSr



(prices before incentives)