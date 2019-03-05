Tesla أصبحت أخيرًا تعرض سيارة Tesla Model 3 للبيع بسعر 35 آلف دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما عبر عشاق شركة Tesla عن أملهم في الحصول على النسخة الأساسية من سيارة Tesla Model 3 والتي تكلف 35 آلف دولار أمريكي، ولكن يبدو أن فترة الإنتظار على وشك أن تنتهي. لقد قررت شركة Tesla الآن خفض سعر سيارتها الكهربائية Tesla Model 3 إلى 35 آلف دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، فقد أحدثت الشركة كذلك تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي تبيع بها السيارات أيضًا.

لم تقدم شركة Tesla سوى النسخة الراقية من سيارة Tesla Model 3 عندما دخلت السيارة حيز الإنتاج في شهر يوليو من العام 2017 علمًا أن هذه النسخة تكلف 56 آلف دولار أمريكي. قبل خفض السعر، كانت النسخة الأرخص من هذه السيارة تكلف 40 آلف دولار أمريكي. وستقوم الشركة الآن

Model 3s now available



Standard Range: 220mi, $35k

Standard Range Plus: 240mi, $37k

Mid Range: 264mi, $40k

Long Range: 325mi, $43k

Long Range AWD: 310mi, $47k

Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!

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(prices before incentives) — Tesla (@Tesla) March 1, 2019

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النسخة الأساسية من سيارة Tesla Model 3 مقابل 35 آلف دولار أمريكي. وبالنسبة لهذه النسخة الأساسية، فهي ستكون قادرة على قطع مسافة قدرها 220 ميل قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، كما أنها تستطيع بلوغ سرعة 130 ميل في الساعة كحد أقصى. وعلاوة على ذلك، فهي تستطيع الإنتقال من 0 إلى سرعة 60 ميل في الساعة في غضون 5.6 ثواني.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk أنه ستكون هناك نسخة جديدة من سيارة Tesla Model 3 تدعى Tesla Model 3 Standard Range Plus. هذه النسخة ستكلف إبتداء من 37 آلف دولار أمريكي وستقطع مسافة تصل إلى 240 ميل قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، كما أنها ستمتاز بسرعة أكبر قليلاً. تقوم شركة Tesla بتقليص النفقات في جوانب أخرى للسماح بخفض سعر سيارة Tesla Model 3 إلى هذا الحدث. تعمل الشركة الآن على نقل عملية البيع إلى الإنترنت من خلال إغلاق معظم متاجرها. يتم الإحتفاظ بعدد قليل من المتاجر كـ ” معارض ” ومراكز للمعلومات، ولكن سيتم إغلاق معظم متاجر التجزئة التابعة للشركة.

ومن الواضح أن هذا سيؤدي إلى تقليص عدد الموظفين في الشركة. وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Elon Musk بالقول : ” أتمنى أن تكون هناك طريقة أخرى للقيام بذلك “، مضيفًا ” لدينا خيارين : سيارة بقيمة 35 آلف دولار أمريكي ووجود عدد أقل من الأشخاص، أو أن لا تكون هناك سيارة بقيمة 35 آلف دولار أمريكي على الإطلاق “.