شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: البشر هم السبب الأساسى فى التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تحليل جديد لبيانات جمعتها الأقمار الصناعية على مدى 40 عاما، أن البشر هم السبب الأساسى للتغير المناخى العالمى، فعلى الرغم من أن منكرى هذه الحقيقة يرون أن ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة الكوارث الطبيعية، أمور لا علاقة لها بالنشاط البشرى أو استخدام الوقود الأحفورى، لكن العلماء يرون حاليا أن احتمالات صحة هذا الادعاء لا تزيد على واحد فى المليون.

وأفاد البحث الذى أجراه علماء فى مختبر لورانس ليفرمور الوطنى فى كاليفورنيا أن بيانات المناخ تمثل دليلا علميا دامغا على أن احتمالات براءة البشر من التسبب فى التغير المناخى لا تزيد على واحد فى المليون.

وقال"بنجامين سانتر"، الباحث فى المختبر، إن الادعاء بأن العلماء لا يعرفون سبب التغير المناخى يعد أمرا خاطئا فهم يعرفون السبب بصورة مؤكدة، إذ يختبر الباحثون نظرياتهم كى يفهمون العالم بصورة أفضل، لكن توجد أحيانا عوامل أخرى تؤثر على نتائجهم، لذا فإن الوصول إلى اليقين ليس سهلا.

وبحث التحليل الأخير أكبر ثلاث قواعد لبيانات الأقمار الاصطناعية يستخدمها علماء المناخ، وأوضح أن بيانات قاعدتين أكدتا بما لا يدع مجالا للشك فى العام 2005، أن البشر هم السبب فى التغير المناخى.. وتوصلت القاعدة الثالثة لليقين ذاته فى العام 2016، هذا المستوى من اليقين ليس شائعا فى البحث العلمى، والتوصل إليه يوضح التأثير الكبير للبشر على المناخ، والمطلوب حاليا أن نحدد ما علينا فعله لمواجهة ذلك، حيث أشار التحليل إلى عدم تجاهل هذه الإشارات الواضحة.