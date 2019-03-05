دو تطلق باقات اتصال دولي مميزة وجديدة كلياً لعملاء الدفع المسبق

دبي - الخليج 365 :

تواصل دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التزامها بالوفاء بوعد علامتها التجارية والمتمثل بتعزيز التواصل بين الناس سواءً كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث أعلنت الشركة، اليوم، إطلاقها باقات اتصال دولي استثنائية وجديدة كلياً لعملاء الدفع المسبق تتيح لهم إجراء مكالمات دولية بشكل سلس ومريح دون القلق حول انقطاع الاتصال أو نفاد الرصيد. وتهدف دو، الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصال في دولة الإمارات، من خلال طرح باقات الاتصال الدولي الجديدة إلى تعزيز تواصل عملائها مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون خارج الدولة.

وسيتمكن عملاء الدفع المسبق من دو عبر باقات الاتصال الدولي الجديدة من التواصل مع أحبائهم وإجراء مكالمات تصل مدتها إلى 1000 دقيقة إلى 5 أرقام مفضلة في أحد البلدان التالية: الهند وباكستان ونيبال والفلبين وإندونيسيا وأفغانستان. وسيستمتع عملاء دو من خلال باقات الاتصال الدولي الجديدة بمستوى عالٍ من المرونة والراحة، وهو ما تسعى إليه دو التي أطلقت في الآونة الأخيرة العديد من العروض المميزة التي تنسجم تماماً مع متطلبات عملائها.

" التواصل مع العائلة والأصدقاء أسهل من أي وقت مضى"

وتعليقاً على إطلاق الباقات الجديدة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المكاملة، خدمات الاتصال – دو: " نؤمن في دو بأن خدمات الاتصال تمثل حاجة أساسية في وقتنا الحالي لا سيما لأولئك الذين يعيشون بعيداً عن أصدقائهم وعائلاتهم. ونحن حريصون على إطلاق باقات مخصصة تتمحور حول تطلعات ومتطلبات العميل في العصر الحالي، حيث ندرك أن توجهات العملاء تغيرت، وعلينا كمزودين أن نواكب هذا التغير. ونسعى من خلال إطلاق باقاتنا الجديدة إلى إتاحة المجال أمام عملاء الدفع المسبق للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل سلس ومميز وبمستوى جديد من المرونة والراحة كما لم يحدث من قبل. ونحن ملتزومن بمواصلة تزويد عملائنا بخيارات مفتوحة ومتنوعة من خدمات الاتصال التي يتم تصميمها وفقاً لمتطلبات واحتياجات العميل أولاً".

" خيارات متعددة وقيمة إضافية "

توفر باقات الاتصال الدولي الجديدة خيارات متعددة للعملاء تنطوي جميعها على قيمة إضافية ومستوى مميز من المرونة، حيث يمكن للعملاء الذين يختارون الاتصال بالهند أو باكستان أو نيبال الاشتراك في باقة شهرية والحصول على 1000 دقيقة ابتداءً من 69 درهماً إماراتياً، وهو ما يعادل 7 فلس في الدقيقة، حيث يمكنهم للاتصال بـ 5 أرقام في بلدهم الأصلي. كما يمكن للعملاء الاشتراك في إحدى الباقات الأسبوعية المميزة بقيمة 20 درهماً إماراتياً والحصول على 200 دقيقة دولية. وبالمثل، يمكن للمستخدمين الراغبين بالاتصال بالفلبين أو إندونيسيا أو أفغانستان الاشتراك في باقة شهرية والحصول على 1000 دقيقة مقابل 79 درهماً إماراتياً. ويمكن للمشتركين تفعيل الباقات وإدارة اشتراكهم عن طريق الاتصال بالرقم *135*90#.