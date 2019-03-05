تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن مواصفات Galaxy A60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات جديدة حول إصدار أخر من هواتف سامسونج المرتقبة هذا العام، حيث كشفت تسريبات اليوم عن مواصفات هاتف Galaxy A60 المقرر الإعلان عنه قريباً.
إصدار أخر من سلسلة A من هواتف سامسونج المتوسطة يظهر اليوم في أحدث التسريبات التي نشرت على شبكة الإنترنت، حيث كشف عن مواصفات هاتف Galaxy A60.
ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A60 بشاشة Infinity-U بحجم 6.7 إنش مميزة بSuper AMOLED، ويأتي برقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام، كما يأتي هذا الإصدار بتحسينات في مواصفات الكاميرة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، هذا إلى جانب مستشعر 5 ميجا بيكسل بكفاءة أفضل لتصوير بتفاصيل أكثر دقة، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة.
أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع تحسينات في آداء الكاميرة، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع بطارية بقدرة 4500 mAh يدعمها تقنية الشحن السريع.
المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy A60
- شاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U بحجم 6.7 إنش مع جودة عرض Full HD بدقة 2340 في 1080 بيكسل
- رقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنويه مع سرعة 2GHz وكرت شاشة Adreno 612
- ذاكرة عشوائية بين 6 إلى 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ودعم بطاقة ذاكرة micro SD حتى سعة 512 جيجا بايت
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة One UI
- كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي 32 ميجا بيكسل وفلاش LED، ومستشعر أخر بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 لعمق التصوير، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2.
- كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل
- مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة
- مدخل سماعات 3.5مم
- يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5، GPS و GLONASS و NFC مع USB -C.
- بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية شحن سريع
كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A60 في 19 من شهر أبريل المقبل، لذا نترقب تسريبات مصورة للهاتف قبل الإعلان الرسمي.
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