أمازون تعتزم فتح سلسلة جديدة من متاجر البقالة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة أمازون تفكر في فتح سلسلة جديدة من متاجر البقالة. ويقول تقرير جديد أن هذه السلسلة الجديدة من المتاجر ستكون متواجدة في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وقيل أيضًا أنها ستكون منفصلة تمامًا عن سلسلة متاجر Whole Foods وسلسلة متاجر Amazon Go.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن هدف أمازون من هذه المبادرة هو تأسيس موطئ قدم أفضل في سوق البقالة التقليدي الذي تهيمن عليها شركات مثل Walmart و Kroger و Publix. يذكر التقرير أن شركة أمازون وقعت بالفعل عقود تأجير بعض الأماكن في المدن الكبرى مثل سان فرانسيسكو وسياتل وشيكاجو. هذه هي الأماكن حيث تتواجد متاجر Whole Foods و Amazon Go.

قد توسع شركة أمازون من تواجدها في سوق محلات البقالة عن طريق الإستحواذ على سلسلة متاجر للبقالة تتواجد في 12 موقع أو أكثر. الشيء غير الواضح الآن هو ما إذا كانت سلسلة المتاجر الجديدة ستحمل إسم Amazon أو ما إذا كانت ستحصل على علامة تجارية فرعية منفصلة.

قد تقوم الشركة ببيع المنتجات الرئيسية في سلسلة المتاجر الجديدة والتي لا يمكن للعملاء إيجادها في سلسلة متاجر Whole Foods. هذه الأخيرة تبقى خيارًا أساسيًا للحصول على المنتجات العضوية بأسعار أعلى لا تجعلها منافسة لسلسلة متاجر البقالة التقليدية. وبغنى عن القول، فشركة أمازون لم تعلق بعد على خططها لفتح سلسلة جديدة من متاجر البقالة.