اليوتيوب ستقوم الآن بحظر التعليقات في الفيديوهات التي تضم القاصرين

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن اليوتيوب عبارة عن منصة مفتوحة، فمن الصعب إدارتها، ونتيجة لذلك غالبًا ما يُترك لملاك القنوات إدارة قنواتهم وتعليقاتهم الخاصة. للآسف، لا يملك كل منشئي المحتوى وقتًا للقيام بذلك، مما أدى للآسف إلى ترك بعض التعليقات غير اللائقة على مقاطع الفيديو التي تعرض القاصرين.

ونتيجة لذلك، فقد أعلنت اليوتيوب الآن أنها ستقوم بإتخاذ إجراءات جذرية لمنع مثل هذه التعليقات من الظهور من خلال تعطيل جميع التعليقات على مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على القاصرين. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت اليوتيوب بالقول : ” خلال الأسبوع الماضي، عطلنا التعليقات على عشرات الملايين من مقاطع الفيديو التي يمكن أن تكون هدفًا للتعليقات غير اللائقة. وتركز هذه الجهود على مقاطع الفيديو التي تضم القاصرين وسنواصل تحديد مقاطع الفيديو المعرضة للتهديد خلال الأشهر القليلة المقبلة. على مدار الأشهر القليلة المقبلة، سنعمل على توسيع هذا الإجراء لحظر التعليقات على مقاطع الفيديو التي تضم القاصرين الصغار السن ومقاطع الفيديو التي تضم القاصرين الكبار السن والتي قد تكون معرضة لخطر جذب السلوكات المسيئة “.

تقول اليوتيوب بأن عددًا قليلاً من منشئي المحتوى سيظلون قادرين على تفعيل تعليقاتهم، ولكن سيطلب منهم الإشراف على تعليقاتهم بشكل يتجاوز أدوات الإشراف على اليوتيوب الخاصة بهم، وكذلك تأكيد ” إنخفاض خطر التعليقات المسيئة “. وفي الأونة الأخيرة، قامت اليوتيوب كذلك بحظر الإعلانات في مقاطع الفيديو التي تحتوي على التعليقات المسيئة.

على الرغم من أننا نقدر ما تقوم به اليوتيوب، إلا أن منهج ” كل شيء أو لا شيء ” لا يتوافق مع بعض منشئي المحتوى الذين يشعرون أنه غير عادل. ومع ذلك، لا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون أي شيء تقوم به اليوتيوب الآن هو إجراء مؤقت إلى أن تتمكن من التوصل إلى حل أكثر قابلية للتطبيق على المدى الطويل.