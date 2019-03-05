آبل لديها بعض الأفكار لمنع تصدع الشاشات المرنة في الأجهزة القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - هل الهواتف الذكية القابلة للطي هي المستقبل؟ من الصعب أن نقول ذلك الآن، فالهواتف الذكية القابلة للطي لم تصل إلى السوق بعد، وبالتالي لم يتضح بعد ما إذا كان مفهوم الهواتف الذكية القابلة للطي يمثل التطور الحقيقي من حيث تصميم الهواتف الذكية أم مجرد موضة عابرة. في حين أبقت آبل على خططها وأفكارها بشأن هذا النوع من الأجهزة طي الكتمان، فهي كانت تستكشف فكرة الهواتف الذكية بهدوء.

وفي الأونة الأخيرة، تم إكتشاف براءة إختراع تلمح إلى أن شركة آبل تبحث عن طرق لمنع تعرض الشاشات القابلة للطي للتصدع أثناء تعرضها للحرارة المرتفعة. ووفقا لشركة آبل، فهي تقول بأن الشاشات المرنة يمكن أن تكون عرضة للتلف عندما تنحني في الطقس البارد. وقد إقترحت الشركة منذ ذلك الحين حلاً يمكن من خلاله تسخين الجزء المطوي من الشاشة للمساعدة في منع التصدع.

ويمكن القيام بذلك إما عن طريق إضاءة البيكسل في تلك المنطقة بالذات من الشاشة أو يمكن إدخال عنصر للتسخين. وتقترح حتى استخدام آلية قفل مغناطيسية تمنع طي أو تمديد الهاتف عندما يواجه مثل هذا الطقس الشديد.

إنه أمر مثير للإهتمام، وإذا كان لنا أن نستنتج أي شيء من هذا، فنحن نستنتج بأن شركة آبل تقوم بالفعل بإستكشاف مفهوم الهواتف الذكية القابلة للطي. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستمضي قدمًا في خططها وإنشاء أجهزتها القابلة للطي أم لا.