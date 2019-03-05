تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تعرف التطبيقات التى تستغل موقعك الجغرافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من تطبيقات الهواتف الذكية التى تحصل على إذن الوصول إلى الموقع الجغرافى للمستخدم، وغالبًا ما يمنح المستخدم هذا الإذن بدون تفكير حقيقى فى هذه الخطوة، حيث إن بعض التطبيقات قد تستغل هذا الأمر للتجسس على المستخدم وجمع معلومات عنه، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات التى تجمع بيانات موقعه الجغرافى بكل سهولة ويسر للتحقق منها ومراجعتها كما يلى: - يقوم المستخدم بفتح إعدادات هاتفه الذكى. - يضغط المستخدم على خيار "التطبيقات". - سيلاحظ المستخدم فتح قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز. - يضغط المستخدم فوق علامة القائمة (النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية). - يحدد المستخدم خيار أذونات التطبيق - App permissions. - ستظهر قائمة جديدة بها جميع الأذونات المختلفة المتاحة بما فى ذلك المستشعرات والتقويم وجهات الاتصال والكاميرا والموقع الجغرافى. - بعد دخول قائمة الموقع الجغرافى، سيرى المستخدم قائمة التطبيقات التى تم منحها إذن الوصول إلى الموقع.

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