شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Soundasleep وسادة ذكية جديدة توقظك إذا بدأت فى "الشخير" ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى البحث عن نوم هانئ إلى وجود عدد كبير من المنتجات التكنولوجية الفائقة التى تتحكم فى كل جانب من جوانب الأنشطة الليلية، وحديثا طورت إحدى الشركات، وسادة ذكية تحمل اسم Soundasleep، تضم مكبر الصوت يمكنك من خلاله الاستماع إلى الموسيقى أو الكتب الصوتية أو بعض الأصوات المهدئة دون الحاجة إلى سماعات الرأس ودون إزعاج أى شخص نائم إلى جانبك.



وسادة

ويقع مكبر الصوت داخل غلاف مبطن بحيث لا يكون مزعجا، كما أنه يعمل عبر البلوتوث مما يعنى أنك لا تحتاج إلى أى أسلاك تلتف حول سريرك، وليس هذا فقط، بل أن الوسادة تمنعك من إصدار صوتا مزعجا مثل "الشخير" ليلا ، وكل ما على المستخدم فعله هو تنزيل التطبيق والتسجيل فيه، ثم اختيار مستوى الصوت الذى إذا صدر منك يجب أن تستيقظ حتى لا تزعج الآخرين.

وإذا كان الشخير الخاص بك هو أعلى من المستوى المحدد، ستلعب الوسادة صوتًا لتوقظك وتوقفك عن التسبب فى إزعاجك وإزعاج شريكك، ويمكنك أيضًا ضبط منبه لإيقاظك فى الصباح.