Huawei تخطط لمقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب الحظر الذي فرضته عليها

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Huawei لن تقف مكتوفة الأيدي لفترة طويلة جدًا. بعدما تم حظر منتجاتها ومعدات الإتصال الخاصة بها في عدد من الأماكن حول العالم، تبحث شركة Huawei الآن عن بعض العدالة على الأراضي الأمريكية حيث بدأت سلسلة الحظر. ووفقا لمصدرين منفصلين، فيبدو أن شركة Huawei تخطط لإقتياد الحكومة الأمريكية إلى المحكمة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

يقال بأنه سيتم رفع الدعوى القضائية في ولاية تكساس حيث يتواجد المقر الرئيسي لشركة Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية. وستكون الدعوى كلها متعلقة بالحكومة الأمريكية التي تقوم بحظر إستخدام معدات Huawei المصممة لشبكات الجيل الخامس 5G والهواتف الذكية للشركة من قبل المسؤولين الأمريكيين.

تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في الإشارة إلى أن شركة Huawei تتجسس على المستهلكين نيابة عن الحكومة الصينية. ولكن بما أنه لا يوجد دليل قوي، فإن شركة Huawei تقول الآن بأن الحكومة ليس لديها الحق في حظر إستخدام معدات الشركة دون محاكمة. لا يسمح الدستور الأمريكي للكونغرس بتطبيق مثل هذه الإجراءات.