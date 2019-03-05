شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: GIPHY تتيح للمستخدمين الآن مشاركة صور GIF وملصقات مخصصة من iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اليوم تطبيق GIPHY تحديثا جديدا على منصة iOS، والذى يوفر العديد من الوظائف المحسنة التى تتكامل مع تطبيق iMessage، كما يوفر أفضل للمستخدمين عند تحميل ملفات GIF على شبكة بطيئة.

ووفقًا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فإن التحديث الجديد يوفر ميزة القدرة على مشاهدة تحميلاتك بسهولة وإنشاء أيضًا ملفات GIF مخصصة جديدة فى تطبيق iMessage، كما قامت خدمة GIPHY أيضًا بتضمين علامة تبويب جديدة تنظم كل الملصقات المتحركة.

أما الميزة الثانية التى حصل عليها التطبيقات فتشمل المستخدمين ذوى الاتصالات البطيئة والتى توفر لهم تجربة أفضل عن طريق تحسين ملفات GIF، وذلك عن طريق رسال إصدارات عالية الجودة، يبدو أنه سيتم ضغط الصور المصغرة فقط لتحميلها بسرعة أكبر لتصفح أكثر سلاسة قبل اختيار ملف GIF.