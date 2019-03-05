الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

نورهان خفاجي



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكونحالة...