شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لتطوير "ويندوز لايت" للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير سابقة أن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير نظام ويندوز خفيف يعرف بـ "ويندوز لايت"، إلا أن أحدث تقرير كشف أن هذا النظام سيدعم الأجهزة ذات الشاشات المزدوجة مع خطة مستقبلية لخوض المنافسة بشكل أكبر فى سوق أنظمة التشغيل الخفيفة مع نظام كروم المشغل لأجهزة Chromebook.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فإن "ويندوز لايت" لايزال هو الاسم الرسمى لنظام التشغيل، فيما يتوقع طرح الأجهزة مزدوجة الشاشة المتوافقة مع الويندوز الجديد فى السوق نهاية العام الجارى، وذلك فى حالة ما إذا كانت الشركات المصنعة لإنتاج أجهزة مزدوجة الشاشة سواء من أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة أخرى ضمن فئة الأجهزة القابلة للطى.

ومن المنتظر أن تكون واجهة المستخدم فى Windows Lite مشابهة للواجهة الحالية للنظام العادى، إلا أنها ستحمل مواصفات تمثل مزيج من واجهة جهازها Surface Hub إضافة إلى خصائص أخرى متواجدة فى نظام ويندوز فون.