شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سبوتيفاى تحصل على 17 مليون مستخدم جديد خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لشركة الأبحاث السوقية Sensor Tower، أن خدمة مشاركة الموسيقى Spotify الأمريكية، حصلت مؤخرا على 17 مليون مستخدم جديد خلال شهر يناير 2019 الماضى.

ووفقا لما نشره موقع sensortower، فإن هذا يعنى أن شهر يناير هو أفضل شهر من حيث النمو والذى حظيت به المنصة على الإطلاق، وذلك بزيادة وصلت إلى 16 % مقارنة مع يناير 2018، والذى حصلت خلاله الخدمة على أكثر من 14 مليون مستخدم جديد، فيما أشار التقرير أن حوالى 16.5% من هؤلاء المستخدمين الجدد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى جانب أخر، كشف تقرير سابق أن خدمة الموسيقى Spotify تسعى لإجراء أول صفقة استحواذ لها على شركة Gimlet Media لخدمات البودكاست بصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.