شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تحتفل بمرور عامين على إطلاق جهاز Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة Nintendo اليابانية المطورة للألعاب، بمرور عامين على صدور جهازها الهجين Switchلألعاب الفيديو، والذى يعتبر جهاز ألعاب يجمع ما بين فئتى الألعاب المنزلية والمحمولة وذلك فى حجم صغير للغاية، حيث نشرت الشركة تغريدة على حساباها الرسمى على تويتر للاحتفال بهذه المناسبة.

وتبلغ مساحة الجهاز 6.2 بوصة، مع شاشة بدقة 720 بيكسل فى وضع المحمولة، و1080 بيكسل فى وضع المنزلى، كما يمتلك الجهاز ذاكرة داخلية تصل إلى 32 جيجا بايت، وسعر يصل إلى 300 دولار، وقد حقق الجهاز نجاح كبير فى الأسواق.

وكشف التقرير أن الشركة تمكنت من بيع أكثر من 17 مليون جهاز خلال العام الماضى 2018، فيما وصلت المبيعات الكلية للجهاز على مدار عامين حتى نهاية ديسمبر 2018 إلى حوالى 32 مليون جهاز، وهو ما يعنى أنها تجاوزت الأزمة الكبيرة التى تعرضت لها مع الجهاز الذى سبقه WiiU.