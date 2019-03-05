شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين "يونيكس" و"لينكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن Unix وLinux هما أحد أنظمة التشغيل التى تمتلك شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين، لكن ما الفرق بينهما، وما هى أبرز الاختلافات بين كل من النظامين، فيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بينهما كما يلى:

- نظام التشغيل Unix:

هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، يتم استخدامه بشكل أساسى، لتشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وخوادم الإنترنت، وقد كتب هذا النظام بلغة البرمجة C.

- نظام التشغيل Linux:

هو عبارة عن مجموعة من أنظمة تشغيل البرامج المجانية مفتوحة المصدر المستندة إلى نواة لينكس، كما أنها يعتبر نواة نظام تشغيل تم إصدارها لأول مرة فى 17 سبتمبر 1991، وهو ما يعنى أن Unix هو نواة لنظام التشغيل Linux.

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تكلفة Unix VS Linux:

يمكن للمستخدمين بسهولة تنزيل نسخة من Linux من الإنترنت بشكل مجانى، لكنه سيحتاج إلى دفع ثمن إصدارات الخادم ونظام التشغيل Linux للمنظمات الكبيرة.

- أمان Unix VS Linux:

يعد نظام التشغيل Linux أكثر أمان من نظام Unix، حيث أن "لينكس" يستخدم نفس الأحرف الموجودة فى Unix، وهو ما يشمل عزل المهام فى بيئة متعددة المهام، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشفير كلمات المرور فى Linux.

- استخدام Unix VS Linux:

يعتبر "لينكس" نظام تشغيل يمكن تثبيته على USB، مقارنة بنظام "يونكس" الذى يعتبر نظام جامد نسبيا وبالتالى ليس محمولا.