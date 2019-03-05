شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: استخدام الأطفال لتطبيق "انستجرام" يفسد عادات الطعام الخاصة بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعية المختلفة مثل تطبيق مشاركة الصور انستجرام يمكن أن يجعل المهمة أكثر صعوبة بالنسبة للوالدين عند إطعام أطفالهم، حيث أظهرت النتائج التى نشرت فى مجلة journal Pediatrics أن الأطفال الذين يرون صورًا للوجبات الخفيفة على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية من المرجح أن يستهلكوا المزيد من السعرات الحرارية من الوجبات الخفيفة غير الصحية.

وأوضحت الباحثة آنا كوات من جامعة ليفربول فى بريطانيا أن الدراسة أجريت بهدف دراسة تأثير تسويق وسائل الإعلام الاجتماعية لأطعمة الوجبات الخفيفة (صحية وغير صحية)، عبر صفحات Instagram، وخلال الدراسة، تم تقسيم 176 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا، بشكل عشوائى إلى ثلاث مجموعات متساوية، والتى تم تعريضها بشكل مصطنع، لصفحات انستجرام لمدونى الفيديو واسعى النطاق الذين يمتلكون ملايين من المتابعين.

وقد تم تعريض مجموعة واحدة لفيديوهات خاصة بوجبات خفيفة غير صحية، كما تعرضت المجموعة الثانية لفيديوهات خاصة بوجبات خفيفة صحية وتعرضت المجموعة الثالثة لفيديوهات باستخدام منتجات غير غذائية، وقد تم قياس تناول المشاركين اللاحق للوجبات الخفيفة (خيارات صحية وغير صحية).

وتشير النتائج إلى أن تسويق الأطعمة غير الصحيةمن خلال صفحات انستجرام، يزيد من استهلاك الطاقة الفورية للأطفال، فيما قال الباحثين: "يثق الشباب فى مدونات الفيديو أكثر من المشاهير، وهناك حاجة لقيود أشد حول التسويق الرقمى للأغذية غير الصحية التى يتعرض لها الأطفال، ويجب عدم السماح لمدونى الفيديوهات بالترويج للأطعمة غير الصحية للشباب الضعفاء على وسائل التواصل الاجتماعى".