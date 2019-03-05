شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. احذر استخدام رقم هاتفك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمي فيس بوك من أن رقم هاتفهم الذى قاموا باستخدامه في تأمين حسابهم من خلال ميزة المصادقة الثنائية بالشبكة الاجتماعية، أصبح مرتبطا أيضًا بملفهم الشخصى، مما يجعل من السهل على أى شخص البحث عن ملفهم الشخصى، والأسوأ من ذلك أن فيس بوك لا يمنح خيارًا لإلغاء الاشتراك.

في العام الماضي، اضطر فيس بوك إلى الاعتراف بأنه بعد أشهر من مضايقة مستخدميه لإجبارهم على استخدام ميزة المصادقة الثنائية وتسجيل أرقام هواتفهم، أصبح يستخدم أيضًا هذه الأرقام لاستهدافهم بالإعلانات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اكتشف بعض المستخدمين أن الإعداد الافتراضي لـلشبكة الاجتماعية يسمح للجميع - مع أو بدون حساب - بالبحث عن الملف الشخصي للمستخدم القائم على نفس رقم الهاتف الذي تمت إضافته مسبقًا إلى حسابهم.

وظهرت هذه الشكاوى والانتقادات لفيس بوك بعد أن نشر جيريمى بيرج الخبير الأمريكي تغريدة، منتقدًا فيس بوك لاستخدام أرقام الهواتف بالإعلانات، والتي شبهها بـ "هوية فريدة تستخدم لربط هويتك عبر كل منصة على الإنترنت."

وعلى الرغم من أنه يمكن للمستخدمين إخفاء رقم هاتفهم فى ملفهم الشخصي حتى لا يتمكن أي شخص من رؤيته، فلا يزال من الممكن البحث عن ملفات تعريف المستخدمين بطرق أخرى، تتيح بسهولة الوصول إلى رقم الهاتف.