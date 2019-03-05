أيمن سيد
حذر الإعلامي عمرو أديب من تحول فيروس إنفلونزا الطيور وظهور نوع جديد منه، مشيرا إلى أن الفيروس ضعيف ويمكن قتله والتغلب عليه بسهولة مع درجة غليان 65 مئوية ويموت.
وأضاف أديب فى حواره لبرنامج "الحكاية"، أن الأيام القادمة تشير الأرصاد إلى أن الجو لم يتحسن، وهناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب: الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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