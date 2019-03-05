عمرو أديب: الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة .. فيديو

أيمن سيد

حذر الإعلامي عمرو أديب من تحول فيروس إنفلونزا الطيور وظهور نوع جديد منه، مشيرا إلى أن الفيروس ضعيف ويمكن قتله والتغلب عليه بسهولة مع درجة غليان 65 مئوية ويموت.

وأضاف أديب فى حواره لبرنامج "الحكاية"، أن الأيام القادمة تشير الأرصاد إلى أن الجو لم يتحسن، وهناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة.