كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Twist Press”..آلة فريدة لصنع القهوةعلى كيك ستارتر

متابعة-سنيار: على موقع التمويل الجماعي كيك ستارتر، تم إطلاق آلة جديدة لصنع القهوة أطلق عليها اسم “Twist Press”.

“Twist Press” آلة سريعة، توفر طريقة سهلة لإعداد كوب من القهوة، في 30 ثانية فقط.

وتسمح لك براعة “Twist Press” بإعداد مجموعة من النكهات التي تناسب أذواق مختلف محبي القهوة.

تم إنشاء “Twist Press” من قبل Barista & Co خلال العامين الماضيين، وقد مرت بتفاصيل واختبارات ونماذج لا تعد ولا تحصى، ولكنها أصبحت الآن جاهزة للتسويق.

“Twist Press” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 18 جنيهًا إسترلينيًا فقط، وسيبدأ شحنها إلى الداعمين خلال شهر أغسطس 2019.