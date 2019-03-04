شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات كبرى تتحرك لمحاربة انتشار "تحدى مومو" على منصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت لعبة Momo Challenge بقوة على الإنترنت خلال الأسابيع الماضية، خاصة على موقع يوتيوب، وسببت حالة من الفزع بين المستخدمين، إذ تقول إنه إذا قمت بالاتصال بمومو عبر واتس اب أو من خلال إرسال رسالة نصية، سيكون عليك القيام بتحديات خطيرة للغاية مثل الانتحار.

وعلى الرغم من أن التقارير أشارت إلى أنها أدت إلى إيذاء الذات والانتحار، لم يكن هناك سبب مباشر موثق بين الحالات واللعبة، ومع ذلك، فإن الصورة المزعجة التى تظهر على شاشات الأطفال تثير القلق.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الأخبار المتعلقة بأن صورة Momo اخترقت ألعاب الفيديو مثل Minecraft و Roblox، غير صحيحة.

ويظهر البحث عن محتوى تحدى مومو فى Roblox اليوم أن الشركة قد أزالت بسرعة أى إشارة إليها فى الألعاب التى أنشأها مستخدموها، وفى أغسطس الماضى ، أزالت مايكروسوفت صيغ Momo من لعبة Minecraft الخاصة بها.

وقال المتحدث باسم الشركة لـ Fox News: "إن هذا المحتوى، الذى تم تطويره بشكل مستقل من قبل طرف ثالث، لا يتوافق مع قيمنا وليس جزءًا من لعبة Minecraft الرسمية".