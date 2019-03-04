تكنولوجيا: Honor تسعد لإطلاق هاتف Magic 2 3D في 7 من مارس

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Honor إعلان تشويقي لإصدارها القادم Magic 2 3D من خلال حسابها الرسمي على Weibo، واليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة Honor على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار رسمياً في 7 من مارس.
تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم خلال أيام لإطلاق هاتف Magic 2 3D، حيث أكد George Zhao الرئيس التنفيذي للشركة خلال حدث أقيم لشركة Honor اليوم على إطلاق الهاتف في 7 من مارس، حيث ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 980، كما يأتي هذا الإصدار بنظام تبريد أحدث لدعم آداء مميز للهاتف لأطول فترة.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف Magic 2 3D ينطلق بسعر 865 دولار إلى الأسواق، وهو تسعير أعلى من الإصدار الأول للهاتف Magic 2 الذي جاء بسعر 715 دولار في أعلى نموذج للهاتف، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على مميزات هذا الإصدار.
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