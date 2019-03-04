انت الان تتابع تفاصيل خبر "الفهد" روبوت جديد رباعي الأرجل يؤدي حركات صعبة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 10:17 مساءً - رأينا في الفترة القليلة الماضية أنواعاً عدة من الروبوتات؛ من روبوت يقلد البشر، إلى آخر مشابه للحيوانات، أو ثالث تكيف مع محيطه.

لكن الجيل الجديد من الروبوتات صمم للقيام بمهام معقدة وصعبة، حيث طور طلاب هندسة معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتكنولوجيا، أول روبوت رباعي الأرجل يقلد "الفهد" في حركاته.

وبحسب ما نشر المعهد على موقعه الرسمي، الاثنين، فإن هذا الروبوت قادر على القيام بحركة "قفز خلفية"، وهو ما لا يستطيع الفهد الحقيقي القيام به.

الروبوت الجديد يأتي بوزن 9 كيلوغرامات، وقادر على المشي بسرعة 2.45 متر/ثانية، ويمتلك قدرة كبيرة على المناورة والتحرك بشكل جانبي والمشي والركض.

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يقود الفهدَ المصغر ثلاثة محركات كهربائية متطابقة تتيح له القيام بحركات كثيرة، واستخدمت عدة أجزاء منخفضة التكلفة في بنائه، ويمكن استبدال كل عنصر من عناصر الروبوت بسهولة.

وبفضل عزم الدوران العالي والوزن الخفيف، فإن "الفهد الصغير" سريع وديناميكي أثناء المناورة، كما أنه لا يصعب عليه المشي فوق أي نوع من التضاريس.

ويعمل الباحثون في الوقت الحالي للاستفادة من القدرات الجديدة للروبوتات للوصول إلى أمكنة صعبة، أو استغلال هذا النوع من الحركة في أبحاث الفضاء.