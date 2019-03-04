شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تينسنت" تسعى لإطلاق خدمة سحابية لألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة Tencent الصينية تسعى لمنافسة العديد من شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل وغيرها، وذلك من خلال العمل لتطوير خدمة ألعاب فيديو سحابية، يمكن من خلالها استضافة وبث ألعاب الفيديو.

ووفقا لما نشره موقع variety الأمريكى، كشف أحد المحللين عبر حسابه الرسمى على تويتر أن الخدمة الجديدة ستكون ناتجة عن تعاون كل من "Tencent" وانتل، ومن المنتظر أن تستهدف كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية فى نفس الوقت.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة الجديدة ستحمل اسم Tencent Instant Play، وستعمل بشكل مشابه لخدمة XCloud من مايكروسوفت، فيما تعتبر Tencent هى أحدث شركات التكنولوجيا التى تسعى للدخول غلى هذا المجال، خاصة بعد إعلان جوجل ومايكروسوفت مؤخرا عزمهما إطلاق منصتان لخدمات ألعاب الفيديو مستقبلا.