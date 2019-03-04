شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكم على المتهم الخامس فى قرصنة حسابات فنانات هوليود بالسجن 34 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة أمريكية على Christopher Brannan والذى يعتبر المتهم الخامس فى عملية الاختراق "Celebgate” الشهيرة التى وقعت عام 2014 بالسجن 34 شهرا، وذلك بعدما أقر بذنبه فى تسريب سلسلة من الصور العارية لعدد من المشاهير الإناث، وذلك وفقا لما engadget الأمريكى.

يذكر أنه خلال عام 2014، وقعت حادثة قرصنة استهدفت المشاهير فى ذلك الوقت، وذلك بعدما تم اختراق أكثر من 200 حساب على منصة iCloud التابعة لشركة أبل، وسرقة عشرات الصور، بما فى ذلك صور عارية للممثلة الأمريكية "جنيفر لورانس" حيث حملت هذه العملية اسم "Celebgate" من قبل العديد من وسائل الإعلام، إذ شارك فيها مخترقين متنكرين على أنهم قائمين على أمن شركة أبل، وذلك من أجل إقناع الضحايا بتسليم كلمات المرور لهم.

وبحسب التقرير فإن "برينان" يعمل كمدرس سابق بمدرسة ثانوية من وسط ولاية فرجينيا، حيث اعترف أنه تمكن من الوصول بشكل غير قانونى إلى أكثر من 200 من حسابات "أبل آى كلاود" وفيس بوك وياهو، والوصول إلى صور شخصية ومقاطع فيديو لأشخاص، كما اخترق برينان أيضا حساب شقيقة زوجته الصغرى، ووفقا لسجلات المحكمة، فقد تمكن كذلك من اختراق حسابات المعلمين الحاليين والسابقين من مدرسة لى ديفيس الثانوية، حيث قام بتدريس التعليم الخاص حتى 2015.

واعترف "برنان" أنه كان يستخدم برنامج روسى يدعى Elcomsoft لتنزيل حسابات iCloud كاملة، وقد قام بتبادل أسماء المستخدمين وكلمات المرور والصور المسروقة عبر الإنترنت، وفقًا لوثائق المحكمة، وعمل مرة واحدة على الأقل مع شخص ما، فيما يعتبر "برنان" هو الشخص الخامس الذى يتم القبض عليه، ففى 2016، أصبح Ryan Collins، وهو بنسلفانيا هو أول شخص تم القبض عليه فى حادثة قرصنة المشاهير، وقد قضى 18 أشهر فى السجن.