حيلة ذكية لتفعيل الوضع الليلي في "ماسنجر" قبل طرحه من فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

بدأت شركة فيسبوك في طرح ميزة الوضع الليلي (Drak Mode) على تطبيق "ماسنجر"، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وتحتاج ميزة "الوضع الليلي" إلى حيلة بسيطة لتفعيلها على "ماسنجر"، بإتباع الخطوات التالية:

1- قم بإرسال رمز الهلال لأحد من الأصدقاء.

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2- ستجد العديد من أيقونات الهلال "تهطل" من أعلى صفحة الدردشات الرئيسية، مع ظهور رسالة مفادها "تم تفعيل ميزة الوضع الليلي.. توجه إلى الإعدادات.

3- اذهب إلى صفحة الإعدادات الرئيسية، ستجد خيار "الوضع الليلي" ظهر لديك، وبإماكنك تفعيله أو إيقافه.

وعند تفعيل ميزة "الوضع الليلي"، تظهر...