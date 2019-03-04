أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر: طقس الثلاثاء سيئ

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء، يشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "يصاحب ذلك انخفاضا طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا".

وتابعت: "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

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وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 14

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 2.