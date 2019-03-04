تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات وتصميم Honor 20 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي خرجت من الصين اليوم، على أن شركة Honor في طريقها للإعلان عن هاتف Honor 20، كما كشف عن مواصفات وتصميم هذا الإصدار قبل كشف النقاب رسمياً خلال الفترة القادمة.

كشفت شركة Honor عن هاتفها المميز View 20 في شهر يناير الماضي، والآن تستعد الشركة للإعلان الرسمي عن هاتف Honor20، الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، كما يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Honor 20 رقاقة معالج Kirin 980 مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن Honor تدعم هذا الإصدار بخاصية Gaming+، وLink Turbo إلى جانب CPU Turbo وGPU Turbo على أن تدعم هذه التقنيات آداء أفضل وأكثر كفاءة في الهاتف.

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كما يأتي هاتف Honor 20 بكاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 20 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر 8 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بآداء يأتي في المرتبة الثانية بعد Mate 20 وهاتف سامسونج Galaxy S10 بلس.

من المقرر أيضاً أن يأتي هاتف Honor 20 بتقنية شحن سريعة بقدرة 22.5W، وبطارية بقدرة 3650 mAh، كما يأتي الهاتف بواجهة EMUI 9.0 التي ترتكز على نظام تشعيل Android Pie، كما يدعم الهاتف تقنية الذكاء الإصطناعي ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتشير التسريبات إلى أن هاتف Honor 20 ينطلق بسعر يبدأ من 447 دولار.

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