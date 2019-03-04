Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن جهاز التوجيه Xiaomi MiWiFi

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi عن جهاز التوجيه الشبكي MiWiFi الخاص بها، وهو الجهاز الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة كوالكوم. جهاز التوجيه ( روتر ) الجديد سهل الإستخدام وهناك تطبيق لهاتفك الذكي لمساعدتك في تهيئته.

تحتوي أجهزة التوجيه هذه على أربع معززات، إثنان في كل جهاز من أجل شبكات 2.4GHz و 5GHz. يمكنك توصيل الموجهين، وإنشاء شبكة أساسية بسرعات تصل إلى 2567 ميغابت في الثانية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الموجه شبكة خط الكهرباء في حالة عدم وجود مسار لاسلكي واضح.

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يحتوي كل روتر على ثلاث منافذ Ethernet. الإعداد المبدئي بسيط للغاية، قم فقط بتوصيل الروتر بجهاز مزود الإنترنت الخاص بك بإستخدام أحد المنافذ الثلاثة في الجهاز، ويمكنك إستخدام الإثنين الآخرين كمنافذ LAN. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الروتر الجديد Xiaomi MiWiFi سيخضع لجولة من الإختبارات قبل أن يصل إلى عامة المستهلكين.