يمكنك تفعيل الوضع الليلي في تطبيق Facebook Messenger بإستخدام أيقونة الهلال

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الفيسبوك أنها ستقوم قريبًا بإطلاق الوضع الليلي ” Dark Mode ” في تطبيق Facebook Messenger. الآن وبعد مرور أربعة أشهر، لم تقم الفيسبوك بإطلاق هذه الميزة التي طال إنتظارها للمستخدمين. حسنًا، على الرغم من أن شبكة الفيسبوك لم تقم بإطلاق هذه الميزة رسميًا لكافة المستخدمين، فهناك طريقة تتيح لك تفعيل هذا الوضع بسهولة.

يمكنك تفعيل الوضع الليلي ” Dark Mode ” في تطبيق Facebook Messenger عن طريق إرسال أيقونة الهلال Advertisements

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