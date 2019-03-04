شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمرو أديب يحذر من لعبة "مومو" تهدد حياة أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الإعلامى عمرو أديب المصريين من لعبه "مومو" ،قائلا إنها عروسة مرعبه تهدد حياة أطفالنا، مضيفا أن "العالم مقلوب على مومو العروسة مستوحاة من معابد صينية، والغريب أن لعبة مومو بدأت تظهر فى أفلام الأطفال الصغار وتهدد حياتهم".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، إن "العروسة مومو تتحدث مع الأطفال، يبدأ تحدى مومو والذى ينتهى بالانتحار، واللعبة تسيطر على عقل الطفل تجعله يقوم بأى شيئ، وهذه عروسة ملعونة.. لازم تتابعو عيالكم فى التليفون بيعمل أيه بيلعب أيه.. لعبه مومو خطر على الأطفال".

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يذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة، حذر الأطفال وأولياء الأمور من لعبة "مومو" momo المتداولة بين الأطفال، موضحة أنها تحدى جديد يهدد حياة الأطفال.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد بإطلاق لعبة جديدة تسمّى تحدى مومو (Momo challenge) تهدد حياة الأطفال، مشيرة إلى أنه تم إطلاقها عبر تطبيق ال "واتس أب "، وهى لعبة جديدة تؤدى إلى الانتحار، انطلقت فى بلدان عديدة حول العالم.