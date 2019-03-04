شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستعد للكشف عن سيارتها Model Y فى 14 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية تستعد للكشف عن سيارتها الجديدة Model Y فى 14 مارس الجارى.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن إصدار سيارة تسلا Model Y سيكون ترقية لسيارة Model X، بنفس الطريقة التى كانت بها سيارة Model 3 ترقية لسيارة Model S، حيث إنها ستكون سيارة معقولة فى نفس الفئة.

ومن المنتظر أن تمتلك السيارة الجديدة مميزات مماثلة لسيارة Model 3، لكن تسلا لم تذكر عدد المكونات التى سيشاركها Model Y مع سيارة Model 3، وذلك على الرغم من أنها قد تعيد استخدام العديد منها لتوفير المال وتبسيط الإنتاج.

وقد أشارت بعض التقارير إلى إمكانية استخدام أبواب من طراز "الصقر" على غرار سيارة Model X، وذلك على الرغم من اعتراف مسك بمشاكلها فى وقت مبكر، ولا يضمن الاحتفاظ بها فى سيارة منخفضة السعر، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى وقت ما من عام 2020، وقد كشف "موسك" أنه سيكون "أكبر بنسبة 10٪ تقريبًا" من الطراز 3، ويجب أن يتكلف أكثر نسبيًا.