لو تليفونك ضاع.. إزاى تؤمن رسائلك على واتس آب

كتب مؤنس حواس

يعد تطبيق واتس آب واحدًا من أبرز التطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمون حول العالم فى مختلف الأشياء، لكن ماذا لو فقد المستخدم هاتفه الذى يمتلك عليه واتس آب، وماذا عن خصوصية الرسائل الموجودة فى واتس آب، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدم تأمين رسائله على واتس آب فى حالة ضياع الهاتف كما يلى:

- قم بإغلاق شريحة SIM: أول شيء ينبغى القيام به، هو الاتصال بمزود خدمة الاتصالات الخاص بالمستخدم، وطلب إيقاف شريحة SIM الحالية الموجودة فى الهاتف الذكى المسروق.

- قم بالحصول على شريحة SIM الجديدة بنفس الرقم، ثم قم بتفعيل واتس آب من جديد، حيث...