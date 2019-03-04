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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة".
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
تحذيرات عامة من الأرصاد
وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.
كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.
وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21
شبين الكوم 12 21
طنطا 12 20
دمنهور 10 20
الإسكندرية 09 19
بلطيم 10 19
مطروح 09 18
السلوم 08 19
سيوة 07 21
بورسعيد 10 20
دمياط 10 18
الزقازيق 11 19
الاسماعلية 10 21
السويس 11 19
العريش 07 21
رفح 07 19
رأس سدر 09 21
نخل 02 20
نويبع 13 21
طابا 08 22
كاترين 02 13
الطور 09 23
شرم الشيخ 14 23
الغردقة 10 23
مرسى علم 12 23
الفيوم 11 21
بنى سويف 09 21
المنيا 07 22
أسيوط 07 22
سوهاج 07 22
قنا 08 24
الأقصر 07 24
أسوان 10 24
أبوسمبل 10 25
الوادى الجديد 05 24
شلاتين 14 24
ابو رماد 14 24
راس حدربة 14 23
حلايب 16 22
كانت هذه تفاصيل خبر تشمل القاهرة.. الأمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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