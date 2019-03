بفضل التطور التكنولوجي الحالي الذي تشهده جميع المجالات أصبح ذكاء الأعمال Business Intelligence – والمعروف اختصارًا بـ BI – هو الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة لتحليل البيانات الكبيرة Big Data، حيث يمكن لأي شخص من خلال استخدام الأدوات المناسبة الاعتماد على BI للوصول إلى بيانات الأعمال التجارية وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف لتحسين عملية اتخاذ القرارات وتعزيز الأداء لأقصى حد.

وبما أن ذكاء الأعمال Business Intelligence يُغطي كل من علوم البيانات، والبيانات الكبيرة، وتحليلات البيانات، والتحليلات التنبؤية وتصور البيانات، وإدارة الأداء فستجد إصدارات الكتب الخاصة به تنتشر في المكتبات على نطاق واسع، ومن أجل الحفاظ على تطور أعمالك التجارية في هذه الأيام يجب أن تبقى على دراية بأحدث أنماط ذكاء الأعمال والتحليلات.

فيما يلي أهم 10 كتب عن ذكاء الأعمال والتحليلات والتي يجب قراءتها:

تغطي هذه الكتب مجموعة من الخبرات لكل من المبتدئين الذين يعرفون مصطلح “ذكاء الأعمال” فقط ويريدون معرفة المزيد عن المجال، إلى مديري الأعمال الذين يرغبون في جعل تحليل BI أكثر فعالية.

1- كتاب استراتيجية البيانات Data Strategy

المؤلف: بيرنارد مار Bernard Marr

يزود كتاب استراتيجية البيانات – Data Strategy: How To Profit From A World Of Big Data, Analytics “And The Internet Of Things – أي مؤسسة أو شركة بالأدوات والاستراتيجيات التي تحتاج إليها للاستفادة من البيانات الكبيرة والتحليلات وإنترنت الأشياء.

يوضح “بيرنارد مار” في هذا الكتاب كيفية تحديد احتياجاتك من البيانات الاستراتيجية، والطرق التي تستخدمها لجمع البيانات، والأهم من ذلك كيفية ترجمة بياناتك إلى رؤى تنظيمية لتحسين عملية صنع القرار والأداء في العمل، وهذا أمر ضروري لأي شخص يهدف إلى الاستفادة من بيانات النشاط التجاري واكتساب ميزة تنافسية.

كما يقدم الكتاب بعض دراسات الحالة وأمثلة حقيقة وإحصاءات عن إنترنت الأشياء ودوره في مستقبل تحليلات الأعمال، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية تطوير الكفاءات التي تعمل على البيانات في الشركات والمؤسسات.

المؤلف: فيكتور فينش Victor Finch

يعتبر كتاب تحليلات البيانات للمبتدئين دليل شامل لتعلم تحليلات البيانات الرئيسية لتسريع النمو واتمام المزيد من صفقات المبيعات، حيث يستعرض الكاتب الصورة الكبيرة لتحليلات بيانات ذكاء الأعمال ومزاياها التنافسية، والخطوات الأربع الهامة في تحليلات البيانات والأنواع المختلفة لها.

كما يقدم الكتاب دراسات حالة حول كيفية تنفيذ الشركات لأنماط ذكاء الأعمال BI والتحليلات لتعزيز النمو.

المؤلفون: فوستر بروفوست Foster Provost وتوم فوسيت Tom Fawcett

يستند هذا الكتاب على أحد كورسات ماجستير إدارة الأعمال الذي يقوم بتدريسه بروفوست في جامعة نيويورك على مدار السنوات العشر الماضية، ويقدم المبادئ الأساسية لعلوم البيانات مع أمثلة حقيقية لمشاكل الأعمال التجارية في العالم لتوضيح هذه المبادئ، بالإضافة إلى كيفية تحسين التواصل بين أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال وعلماء البيانات، وكيفية المشاركة بذكاء في مشاريع علم البيانات لشركتك.

بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية الاعتماد على علم البيانات في الشركات والمؤسسات، وكيف يمكنك استخدامه كميزة تنافسية، وكيفية التعامل مع البيانات كأصل تجاري يتطلب استثمارًا دقيقًا إذا كنت ترغب في الحصول على قيمة حقيقية، بالإضافة لكيفية تطبيق مبادئ علم البيانات عند إجراء مقابلات مع المرشحين لوظائف علم البيانات.

المؤلف: ريتشارد دورسي Richard Dorsey

تحليل البيانات ليس أمرًا سهلاً نظرًا لحقيقة أنك تحتاج إلى التعرف على نوع تحليلات البيانات الذي ستستخدمه، بالإضافة إلى التغلب على التحديات التي ستواجهها.

يوضح لك هذا الكتاب أسهل طريقة للعمل مع تحليلات البيانات وأنواع تحليلات البيانات الموجودة في العالم، وكيف تتجنب بعض التحديات والمخاطر، بالإضافة إلى أمثلة حققية ستوضح لك كيف تتمكن من الاستفادة من هذه المعرفة وتطبيقها على حياتك اليومية.

المؤلف: راندي بارتليت Randy Bartlett

يوضح لك هذا الكتاب الأدوات والمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق مستوى الالتزام التنظيمي الذي تحتاجه للحصول على تحليلات البيانات وتشغيلها في شركتك، ويساعدك ذلك على تحديد ماهية تحليلات البيانات وتحديد القيمة الأسية التي تجلبها للمؤسسة، وكيفية تسخيرها لاكتساب ميزة تنافسية.

يمكنك من خلال هذا الكتاب تقييم احتياجات وإمكانيات التحليلات لشركتك، ووضع خطة تحليلية استراتيجية، مع معرفة كيفية توظيف الركائز الثلاث لأفضل الممارسات الإحصائية وقياس جودة القرارات، بالإضافة إلى بناء وتنظيم فريق متخصص لتحليل الأعمال لقيادة تغييرات البنية التحتية.

المؤلف: سوين سشيبس Swain Scheps

يوضح لك هذا الكتاب مفهوم ذكاء الأعمال BI خطوة بخطوة من خلال توضيح التعريفات والاختصارات والتقنيات، بحيث يمكنك اختيار التقنية المناسبة وتنفيذ بيئة BI ناجحة، سترى كيف تعمل التطبيقات والتقنيات معًا للوصول إلى البيانات وتحليلها وتقديمها، والتي يمكنك استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل بشأن منتجاتك وعملائك ومنافسيك وغير ذلك.

سوف تتعرف من خلال الكتاب على فهم المبادئ والعناصر العملية لـ BI، وتحديد ما يحتاجه عملك، والمقارنة بين الطرق المختلفة التي ستستخدمها، وكيفية تصميم وتطوير خطة BI الخاصة بك، وتحليل الاتجاهات الناشئة وتطوير أدوات استقصاء البيانات لمعرفة ما قد يكون مفيدًا لك ولمؤسستك.

المؤلف: ألبيرتو كايرو Alberto Cairo

يقدم ألبيرتو كايرو أستاذ تصوير البيانات في هذا الكتاب كيفية التعامل مع البيانات واكتشاف التفاصيل الموجودة بين طياتها ومشاركة تلك التفاصيل مع العالم في شكل رسوم بيانية وخرائط بيانات ومخططات، حيث يقوم بتحويل المبادئ الأساسية للبيانات والتفكير العلمي إلى أدوات يمكنك استخدامها في الحياة اليومية لتفسير مجموعات البيانات واستخلاص النقاط الهامة منها.

يوضح الكتاب المبادئ الأساسية للبيانات والتفكير العلمي التي يمكن لأي شخص إتقانها، ويوضح العمليات التي تساعدك على تقييم أي تصور للبيانات بشكل مبسط، وكيفية إنشاء واستخدام المخططات والرسوم البيانية وخرائط البيانات الفعالة لتوضيح البيانات لأي جمهور.

المؤلفون: إس. كريستيان أولبرايت S. Christian Albright، وواين إل وينستون Wayne L. Winston

يعتبر هذا الكتاب دليل شامل لكيفية استخدام التقنيات الكمية في تحليل البيانات، والنمذجة modeling، واستخدام جداول البيانات من أجل اتخاذ القرارات.

المؤلفون: لاريسا تربيلوك موس Larissa T. Moss وشاكو اتري Shaku Atre

يعتبر هذا الكتاب دليلًا شامل في تطوير تطبيقات دعم قرارات ذكاء الأعمال الفعالة (BI)، ويحدد منهجية تأخذ بعين الاعتبار مدى تعقيد تطوير التطبيقات في بيئة متكاملة لاستقصاء المعلومات.

يقدم الكتاب المراحل الست لمشروع BI: التبرير والتخطيط وتحليل الأعمال والتصميم والبناء وخطط البدء، ويصف كل فصل إحدى الخطوات التنموية والأنشطة الرئيسية والتسليمات والأدوار والمسؤوليات، ويتم التعبير بوضوح عن جميع التقنيات الجديدة في الجداول والرسوم البيانية والمخططات.

المؤلف: فنسنت غرانفيل Vincent Granville

يعتبر هذا الكتاب ضروري لأولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا علماء بيانات ولأصحاب العمل الذين يسعون للحصول على أفضل المرشحين للوظائف المتعلقة بتحليل البيانات، حيث يقدم ما يلزم للنجاح في الوظيفة التقنية الأكثر طلبًا في العالم.

يقدم غرانفيل نظرة ثاقبة لمهارات علوم البيانات الأساسية مثل الإحصاء وتقنيات التمثيل البصري، ويغطي كل شيء بدءًا من الوصفات التحليلية وحيل علوم البيانات إلى الأسئلة الشائعة حول المقابلة الوظيفية، وكود المصدر وقاموس المصطلحات.

كما يعرض هذا الكتاب كيف أن الأهمية المتزايدة للبيانات الكبيرة قد زادت من الطلب على علماء البيانات، كما يقدم دراسات حول كيف يتم استخدام علم البيانات في وول ستريت، وفي اكتشاف شبكة الروبوت المعروفة باسم Botnet المُستخدمة في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، وللإعلان عبر الإنترنت، وفي العديد من المواقف الحرجة الأخرى.