تقرير: فيسبوك تتيح لأي شخص عرض ملفك الشخصي

يشكو المستخدمون من أن رقم الهاتف الذي طلبت فيسبوك تقدمه من قبل المستخدمين كإجراء وقائي للسلامة من أجل المصادقة الثنائية 2FA يمكن أن يقود أي شخص، حتى أولئك الذين ليس لديهم حساب على فيسبوك، إلى الملف الشخصي لصاحب رقم الهاتف، والأسوأ من ذلك أن فيسبوك لا تمنحك خيارًا لإلغاء الاشتراك.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن فيسبوك اضطرت في العام الماضي إلى الاعتراف، بعد أشهر من حث المستخدمين للانتقال إلى استخدام المصادقة الثنائية عن طريق تسجيل رقم الهاتف، بأنها تستخدم أرقام الهواتف هذه لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

واكتشف المستخدمون الآن أن الإعداد الافتراضي لفيسبوك يسمح للجميع – مع أو بدون حساب – بالبحث عن الملف الشخصي للمستخدم المرتبط بنفس رقم الهاتف الذي تمت إضافته مسبقًا إلى الحساب.

وجرى تسليط الضوء على هذا الأمر بعد قيام جيريمي بيرج Jeremy Burge، مؤسس موقع Emojipedia بالتغريد عبر حسابه الرسمي على تويتر حول الموضوع، منتقدًا طريقة فيسبوك في جمع واستخدام أرقام الهواتف، التي شبهها بـ “معرف فريد يستخدم لربط هويتك عبر كل منصة على الإنترنت”.

وبالرغم من أنه يمكن للمستخدمين إخفاء رقم الهاتف حتى لا يتمكن أي شخص من رؤيته في ملفهم الشخصي، فلا يزال من الممكن البحث عن ملفات تعريف المستخدمين بطرق أخرى، مثل “عندما يحمل شخص ما معلومات الاتصال بك إلى فيسبوك من هاتفه المحمول”، وفقًا لصفحة الدعم الفني.

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وتمنح فيسبوك للمستخدمين خيار تغيير إعدادات الخصوصية بحيث لا يتمكن سوى الأصدقاء أو أصدقاء الأصدقاء من البحث عن ملفهم الشخصي، لكن الإعدادات الافتراضية للشركة تسمح تلقائيًا للجميع على الإنترنت بالبحث عن الملف الشخصي باستخدام رقم الهاتف، ولا يوجد خيار أنا فقط أو لا أحد لإخفاء الرقم.

وقال جاي نانكرو Jay Nancarrow، المتحدث باسم فيسبوك إن الإعدادات “ليست جديدة”، مضيفًا أن “الإعداد ينطبق على أي أرقام هواتف أضفتها إلى ملفك الشخصي ولا يقتصر على أي ميزة”.

ويجب على المستخدمين المعنيين في الوقت الحالي تبديل إعدادات “البحث” إلى “الأصدقاء” فقط للتخفيف من مخاطر الخصوصية قدر الإمكان، وذلك عبر الانتقال إلى إعدادت فيسبوك ومن ثم الخصوصية ومن ثم تغيير خيار البحث عن الملف الشخصي عبر رقم الهاتف وجعله مقتصرًا على الأصدقاء فقط.