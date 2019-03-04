فيسبوك تطلق ميزة الوضع الليلي سرًّا .. إليك طريقة تفعيلها

بدأت شركة فيسبوك إطلاق ميزة “الوضع الليلي” Dark Mode لتطبيق التراسل الفوري التابع لها “مسنجر” Messenger على نظامي أندرويد وآي أو إس، وهي الميزة التي طال انتظارها وأصبحت تتوفر في معظم التطبيقات الذكية الأخرى.

ومع أن الميزة أصبحت متاحةً رسميًا من فيسبوك على تطبيق مسنجر، إلا أنها تحتاج إلى حيلة بسيطة لتفعليها. وبالنظر إلى أن أيقونة الوضع الليلي في معظم التطبيقات على الأجهزة المحمولة هي الهلال، فإنه بإمكان أي مستخدم تفعيل الوضع الليلي عن طريق إرسال رمز الهلال إلى نفسه أو إلى مستخدم آخر.

وبعد إرسال رمز الهلال عن طريق مسنجر، فإن العديد من أيقونات الهلال سوف “تهطل كالمطر” على شاشة المحادثة، وبذلك يعلم المستخدم أن الميزة قد أُطلقت لديه وتحتاج إلى النقر على زر التفعيل.

يُشار إلى أن العديد من المستخدمين قد أفادوا بأن نافذة ظهرت لهم تعلمهم بإطلاق الميزة دون الحاجة لهذه الحيلة، ولكن البعض الآخر لم يجد الميزة إلا باستخدام حيلة “الهلال”، وذلك حسب ما أفادت مواقع إلكترونية.

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يُشار إلى أنه قد تمت إتاحة الوضع الليلي ضمن تطبيق مسنجر لمجموعة من المستخدمين في بلدان معينة في أواخر العام الماضي كجزء من مرحلة الاختبار الأولية للميزة. أما الآن، فإن متوفرة لكل مستخدم يملك الإصدار الأحدث من التطبيق على جهازه.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق فيسبوك مسنجر من متجر بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، وكذلك يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد تنزيله من متجر آب ستور.