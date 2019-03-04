أوبو تعلن عن هاتف Realme 3 لذوي الميزانية المحدودة

أعلنت أوبو Oppo عن هاتفها الذكي الجديد المخصص لذوي الميزانية المحدودة Realme 3، وهو جهاز العلامة التجارية Realme الأول لعام 2019، والذي يوفر ميزات متقدمة للهواتف منخفضة التكلفة.

وكانت شركة أوبو قد أطلقت في العام الماضي علامتها التجارية الفرعية Realme في الهند، والتي استوحت الاسم والنموذج التجاري من العلامة التجارية Redmi الخاصة بشركة شاومي الصينية.

ويبدو أن الاستراتيجية قد نجحت، إذ شكلت Realme ثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الهند خلال موسم التسوق Diwali، وذلك وفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق Counterpoint، في حين وضعتها بيانات شركة آي دي سي IDC في المركز الرابع في الربع الرابع من عام 2018.

ويأتي الهاتف الذكي مع معالج MediaTek Helio P70 للنسخة الهندية و MediaTek Helio P60 للنسخة العالمية، بتردد 2.1 جيجاهيرتز، مما يشكل ترقية بالمقارنة مع معالجات Helio P60 و Snapdragon 450 المتواجدة على هاتفي Realme 1 و Realme 2.

ويعني هذا أن الأداء قد لا يحصل على فارق كبير بالنسبة للاستخدام اليومي، لكن أوبو تعد ببعض التغييرات الأخرى، مثل وجود شاشة LCD بقياس 6.2 إنش بدقة 720×1520 بيكسل، مع نتوء صغير، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3، مع توفيرها نسبة عرض 19:9

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وتحتل الشاشة نسبة 88.3 في المئة من الواجهة الأمامية للهاتف، مع قدرة سطوع تصل إلى 450 شمعة في المتر المربع الواحد.

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كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3/4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32/64 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD لتصل إلى 256 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة f/1.8 وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل لاستشعار العمق، وعلاوة على ذلك، فقد قامت أوبو بتضمين هاتف Realme 3 بميزات برمجية إضافية مثل Nightscape و Chroma Boost.

وكما يوحي الاسم، فإن ميزة Nightscape تساعد عن التصوير ليلًا، بينما تعمل ميزة Chroma Boost على تحسين النطاق الديناميكي والألوان وتقليل الضوضاء.

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة f/2.0، مع دعم لميزة فك القفل عن طريق التعرف على الوجه Facial Unlock عندما يكون من الصعب على المستخدم الوصول إلى بصمة الإصبع المثبتة في الجهة الخلفية.

وتتمتع البطارية على Realme 3 بسعة إجمالية تبلغ 4230 ميلي أمبير، مع دعم وضع التحسين، لكنها لا تدعم أي شحن سريع، بينما يعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد باي 9 Android Pie.

ويتوفر جهاز Realme 3 باللون الأسود الديناميكي Dynamic Black والأزرق المشع Radiant Blue والأسود القياسي black، وذلك بحوالي 125 دولار لنسخة 3/32 جيجابايت، وحوالي 155 دولار لنسخة 4/64 جيجابايت، ومن المقرر وصول الهاتف للمستخدمين بتاريخ 12 مارس/آذار.