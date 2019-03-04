تحديث جديد لـ OnePlus 5/5T يجعل Google Duo يتكامل بعمق مع نظام التشغيل في الهاتفين

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أكثر من أسبوع، قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يجعل نظام التشغيل في كلا الهاتفين متكاملا بعمق مع تطبيق محادثات الفيديو Goole Duo. الآن، قامت الشركة بإصدار تحديث آخر للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T اللذان قامت بإصدارهما في العام 2017 يجعل هو الآخر نظام التشغيل في كلا الهاتفين متكاملا بعمق مع تطبيق Google Duo.

هذا التحديث يحمل الإصدار OxygenOS 9.0.4 وهو متوفر حاليًا للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T في بعض المناطق، ولكن من المفترض أن يصل للجميع في غضون بضعة أيام. هذا التحديث يقوم بدمج Google Duo في سجل المكالمات ولوحة الإتصال وقائمة جهات الإتصال بالإضافة إلى تطبيق SMS. يتيح لك هذا إجراء محادثات الفيديو بسرعة عبر Google Duo أثناء إستخدام أي من هذه الوظائف.

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لقد وعدت شركة OnePlus بجلب هذه الميزة إلى الهاتفين OnePlus 3 و OnePlus 3T كذلك مع تحديث Android Pie، ولكننا لا نعرف متى بالضبط سيحدث ذلك. وبالإضافة إلى تكامل Google Duo العميق مع نظام التشغيل، فتحديث OxygenOS 9.0.4 يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يناير، ويعمل على تحسين إستقرار التحديثات عبر الهواء، وإصلاح مجموعة من الأخطاء، وتعزيز إستقرار الشبكة.