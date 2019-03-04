شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل يهاجم فيس بوك بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه تيم كوك رئيس شركة أبل انتقادات شديدة اللهجة لفيس بوك ورئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، ورغم عدم ذكره لاسم الشبكة الاجتماعية بالتحديد، إلا أن حديثه عن جمع البيانات دون إذن المستخدمين، كان كافيا ليفهم الجميع أن فيس بوك هى المقصودة من هذه الانتقادات اللاذعة.

وقال كوك: "فكرة أن شخصًا ما قام بإنشاء هذا الملف التفصيلى الهائل لك ولجميع من فى هذه الغرفة ثم أخذ هذا الملف التفصيلى لربح المال، هذا أمر مسىء لنا، ونعتقد أن هذا خطأ، ويجب ألا يكون موجودًا".

وأضاف كوك: "ليس علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك"، وهو ما كان تلميحًا كبيرًا إلى فيس بوك، حيث إن مقر الشركة ليس بعيدًا جدًا عن مقر شركة أبل.

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جدير بالذكر، أن هناك تاريخ من المعارك بين كوك وزوكربيرج، والذى بدأ فى عام 2014، عندما قال كوك فى مقابلة: "عندما تكون الخدمة عبر الإنترنت مجانية، فأنت لست العميل، بل تصبح المنتج"، فى إشارة واضحة لشركة فيس بوك.