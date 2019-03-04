تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 3 بسعر يبدأ من 125 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف النقاب رسمياً اليوم عن إصدار جديد من الهواتف الذكية المنخفضة التكلفة Realme 3، الذي يضم رقاقة معالج Helio P70 مع تصميم مميز بالنتوء العلوي وسعر يبدأ من 125 دولار.

يأتي هاتف Realme 3 اليوم برقاقة معالج Helio P70، مع شاشة بحجم 6.2 إنش، مميزة بجودة عرض HD بلس بدقة 720 في 1520 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء waterdrop للكاميرة الأمامية، مع حماية للشاشة من زجاج Gorilla Glass 3.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Realme 3 بنموذجين مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت أو ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ودقة التفاصيل، كما أضافت Realme مميزات إضافية في هذا الإصدار مع برمجيات Nightscape الذي يدعم التصوير الليلي، وChroma Boost الذي يدعم التصوير مع تشويش أقل وألوان أفضل.

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كما تأتي الكاميرة الأمامية للهاتف مع مستشعر 13 ميجا بيكسل، تدعم تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف، إلى جانب مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme 3 بألوان متدرجة من الأسود والأزرق، ولون أسود تقليدي، على أن يأتي النموذج الأول من الهاتف مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت بسعر 125 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 155 دولار، كما ينطلق الهاتف للبيع في 12 من شهر مارس.

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