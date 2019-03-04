إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Galaxy A40 بسعر 250€، وسيصدر قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة كجزء من سلسلة هواتف Galaxy A Series، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy A10 و Galaxy A30 و Galaxy A50. والآن، يتوقع أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بإطلاق الهاتف Galaxy A40 في المستقبل القريب بسعر برز للتو على الويب.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MySmartPrice، فالهاتف Galaxy A40 سيكلف نحو 249 يورو وهو ما يعادل 280 دولار أمريكي في معظم بلدان أوروبا. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف بالضبط، ولكن تردد أنه سيطرح للبيع في أوروبا قريبًا.

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سيتواجد Galaxy A40 في مكانة بين Galaxy A30 و Galaxy A50 علمًا أن الهاتف الأول وصل مع المعالج Exynos 7904 ومع كاميرتين في الخلف، في حين وصل الهاتف الثاني مع المعالج Exynos 9610، ومع ثلاث كاميرات في الخلف. وبالنسبة للهاتف Galaxy A40، فقد تردد أنه سيضم المعالج Exynos 7904، ولكن رأيناه في الشهر الماضي في إختبارات الأداء مع المعالج Exynos 7885، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، كما تم رصده وهو يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. عموما، نتوقع أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف في الأيام القادمة.