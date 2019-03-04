شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: أبل تطور مجموعة من المنتجات المستقبلية الرائعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يشعر فيه المحللين بالقلق حيال وضع أبل بعد تراجع مبيعات الأيفون، أكد تيم كوك الرئيس التنفيذى للشركة للمستثمرين أن الشركة تطور حاليا مجموعة من المنتجات المستقبلية الرائعة.
ووفقا لوكالة بلومبرج، أشار كوك أن أبل تعمل على بدائل بأسعار معقولة لأجهزة ماك بوك الخاصة بها، كما أكد للمستثمرين أن أبل تسير على الطريق الصحيح لمضاعفة إيراداتها من الخدمات فى عام 2020، ففى عام 2016 بلغت عائدات قطاع الخدمات نحو 25 مليار دولار.
وتحدث كوك أيضًا عن Apple Watch وعن خطط الشركة لاقتحام عالم الصحة البدنية، وبينما كان هناك القليل من الكلام والتفاصيل حول منتجات معينة، لكن يبدو أن الرسالة التى أهتم كوك بعرضها هى أن أبل مستمرة فى الابتكار، والمنتجات القادمة ستكون شاهدا على ذلك.
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