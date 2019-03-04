شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الأمريكية تحقق فى حادث سيارة تسلا المميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) والمجلس الوطنى لسلامة النقل (NTSB) عن إرسال فرق للتحقيق فى حادث سيارة تسلا المميت، الذى وقع فى فلوريدا الجمعة الماضى وضم سيارة نموذج 3 التابعة للشركة وشبه مقطورة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يدرس مسؤولو السلامة الأمريكيون الظروف المحيطة بإصابة سيارة تسلا المميتة، إذ أكدت كل من NTSB و NHTSA أنهم يحققون فى حادث تصادم نموذج 3 شاحنات فى Delray Beach بولاية فلوريدا فى 1 مارس.

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ووفقا لتقرير الشرطة، كانت الشاحنة تتحول لليسار لدخول الطريق الرئيسى عندما اصطدمت السيارة بها، ما أدى إلى تدمير سقف السيارة ومقتل السائق، وليس من المؤكد ما إذا كان وضع القيادة الذاتية نشطًا، بالرغم من أن السيارة ظلت تسير لأكثر من 500 ياردة قبل أن تتوقف.

وقالت تسلا فى بيان إنها تشعر بالحزن العميق من الاصطدام، مؤكدة أنها تمد يدها للتعاون مع السلطات.